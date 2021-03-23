Испания

Французский защитник не захотел отвечать на вопросы журналистов.

Рафаэль Варан считает, что ситуация с продлением его контракта не сдвинулась с места, а также француз отказался что-либо комментировать.

"Я не собираюсь утверждать очевидное, я уже много высказывался по этому поводу. Думаю, что это уже было сказано, и ситуация не изменилась.

Мне осталось два дня до международного матча со сборной, я на этом концентрируюсь. Не хочу отвечать на этот вопрос о своем будущем", — приводит слова француза Marca.

27-летний французский центральный защитник пополнил состав мадридского Реала летом 2011 года, перейдя из Ланса за 10 млн евро. Текущая стоимость футболиста — 70 млн евро, по данным портала Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что Реал готов отпустить Варана в Манчестер Юнайтед.