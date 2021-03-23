Украина

Француз высказался о предстоящих поединках своей национальной сборной.

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча против Украины.

"У нас три матча за семь дней, один сразу же в среду (завтра, 24-го марта с Украиной — прим. ред). Путешествовать нелегко, особенно на большие расстояния. Это вопрос адаптации, но нельзя играть на ручнике или думать о риске травмы.

Мы должны отдать все силы и быть эффективными. Тренер знает состояние каждого футболиста. Мы должны получить максимальный результат.

Мы надеемся обыграть Украину, хотим как можно лучше стартовать. Нужно быть сразу готовым к официальному матчу. Украина нам напоминает отбор на ЧМ-2014. Если бы все решалось в одном матче, мы могли не попасть на Чемпионат мира", – приводит слова защитника Реала официальный сайт Федерации футбола Франции.

Ранее Football.ua провел анализ кадрового потенциала сборной Украины перед стартом квалификации к ЧМ-2022.

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