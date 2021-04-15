Англия

Уругвайский нападающий может вновь стать игроком "красных".

Ливерпуль рассматривает возможность подписания нападающего Атлетико Луиса Суарес, сообщает Deportes Cuatro.

Источник утверждает, что "красные" предпримут попытку трансфера в том случае, если команду покинет Мохаммед Салах.

В текущем сезоне Луис Суарес провел 32 поединка на клубном уровне, в которых отметился 19 голами и двумя результативными передачами.

Отметим, что уругвайский нападающий ранее выступал за мерсисайдцев с 2011-го года по 2014-ый.

Напомним, что ранее Луис Суарес досрочно завершил тренировочное занятие из-за повреждения.