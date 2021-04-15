Уругвайский нападающий может вновь стать игроком "красных".
Луис Суарес, getty images
15 апреля 2021, 20:29
Ливерпуль рассматривает возможность подписания нападающего Атлетико Луиса Суарес, сообщает Deportes Cuatro.
Источник утверждает, что "красные" предпримут попытку трансфера в том случае, если команду покинет Мохаммед Салах.
В текущем сезоне Луис Суарес провел 32 поединка на клубном уровне, в которых отметился 19 голами и двумя результативными передачами.
Отметим, что уругвайский нападающий ранее выступал за мерсисайдцев с 2011-го года по 2014-ый.
Напомним, что ранее Луис Суарес досрочно завершил тренировочное занятие из-за повреждения.