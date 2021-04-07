Испания

В ближайшее время форвард "матрасников" будет находится под присмотром врачей.

Нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес досрочно завершил тренировочное занятие из-за повреждения, сообщает пресс-служба "матрасников".

По итогам медицинского обследования стало ясно, что у 24-летнего уругвайца мышечная травма левой ноги. В ближайшее время форвард будет находится под присмотром врачей, а сроки его восстановления не называются.

В нынешнем сезоне Суарес провел 32 поединка во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 2 ассиста.

Напомним, что Луис в любом случае будет вынужден пропустить ближайший матч Ла Лиги против Бетиса из-за перебора желтых карточек. Матч состоится 11 апреля.

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