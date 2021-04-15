Англия

Нападающий Арсенала угодил в больницу.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией. Об этом футболист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Привет, ребята, спасибо за все сообщения и звонки. К сожалению, несколько недель назад я заразился малярией во время сборов в сборной Габона.

На этой неделе я провел несколько дней в больнице, но с каждым днем ​​чувствую себя намного лучше, благодаря великим докторам, которые так быстро обнаружили и вылечили вирус. Я скоро вернусь сильнее, чем когда-либо!".

В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел 33 поединка, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами.