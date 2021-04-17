Англия

Специалист поделился впечатлениями о матче.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал ничью с Тоттенхэмом в рамках АПЛ (2:2).

"Вы будем выигрывать матчи только тогда, когда научимся меньше ошибаться в своей штрафной. Это был один из лучших домашних матчей команды. Должны были побеждать.

Как мы, так и Тоттенхэм, нуждались в очках. Мы бежали вперед всю игру, но потеряли очки. Хочу всех заверить, то Эвертон не выбыл из гонки. Будем и дальше бороться.

Мне кажется, что судьба гонки за еврокубки решится в самой последней игре. У нас семь матчей, и мы должны продолжать бороться в каждом. Нам нужно побеждать", — цитирует Анчелотти ВВС.

На данный момент Эвертон занимает восьмое место в таблице Премьер-лиги с 49 очками. До шестого места, которое дает право на квалификацию Лиги Европы — три очка.

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