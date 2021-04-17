Англия

Автор дубля в ворота "ирисок" не смог доиграть поединок.

Харри Кейн из-за повреждения вынужден был досрочно завершить поединок 32-го тура чемпионата Англии.

Лучший бомбардир "шпор" открыл счет на 27-й минуте, а затем после дубля Гилфи Сигурдсона вновь выровнял положение на 68-й минуте.

Принести победу Тоттенхэму Кейну не удалось, поскольку в компенсированное время матча он получил травму, и на 90+3-й минуте уступил место на поле Делле Алли.

После ничьей против Эвертона Тоттенхэм занимает 7-е место, на 5 очков отставая от зоны Лиги чемпионов. "Ириски" идут на 8-й позиции, уступая "шпорам" 1 очко.