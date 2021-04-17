Англия

Украинец остался на скамейке запасных на игру с Ньюкаслом.

В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм встретится с Ньюкаслом.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес огласил стартовый состав на данное противостояние.

Отметим, что впервые с февраля в заявку на матч попал украинец Андрей Ярмоленко, котороый восстанавливался от травмы. Эту игру он начет со скамейки запасных.

Матч Ньюкасл — Вест Хэм состоится 17-го апреля в 14:30 по киевскому времени.

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