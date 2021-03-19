Англия

Украинец попал в стартовый состав на матч с "лисицами".

Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав на матч чемпионата U-23 против Лестера.

Ранее сообщалось, что стоимость Ярмоленко снизилась до 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

В текущем сезоне форвард забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 21 матче за "молотобойцев".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.