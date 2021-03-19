Украинец попал в стартовый состав на матч с "лисицами".
Андрей Ярмоленко, getty images
19 марта 2021, 22:03
Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав на матч чемпионата U-23 против Лестера.
Ранее сообщалось, что стоимость Ярмоленко снизилась до 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
В текущем сезоне форвард забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 21 матче за "молотобойцев".
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