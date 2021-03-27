ЧМ-2022. Отбор

Украинец вернулся в расположение Вест Хэма.

Сборная Украины продолжает подготовку ко второму матчу отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии.

На очередной тренировке команды приняли участие 26 футболистов. Вингер сборной Андрей Ярмоленко покинул расположение сборной, так как не успел восстановиться от травмы.

Это означает что футболист не поможет национальной команде в поединках с Финляндией и Казахстаном.

Также двое футболистов киевского Динамо Александр Тымчик и Владимир Шепелев приняли участие в спарринге своего клуба против Динамо из Бухареста.

Отметим, что Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.

Ранее Football.ua вспоминал предыдущие встречи украинцев и финнов в отборе на ЧМ-2018.