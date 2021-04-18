Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Вест Хэм потерпел весьма неожиданное поражение от Ньюкасла в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги со счетом 2:3.

Несмотря на то, что подопечным Дэвида Мойеса пришлось играть в меньшинстве большую часть матча из-за удаления Доусона, во втором тайме "молотобойцам" удалось отыграть отставание в счете в два мяча.

Тем не менее, Джо Уиллок мгновенно ответил на попытку соперника совершить камбэк и своим голом принес в актив "сорок" непростые, но важные три очка.

Видео голов и обзор матча:

Ньюкасл — Вест Хэм 3:2

Голы: Диоп, 36 (АГ), Жоэлинтон, 41, Уиллок, 83 — Диоп, 73, Лингард, 78 (пен.)

Ньюкасл: Дубравка — Фернандес, Дамметт, Кларк, Ритчи, Мерфи — Альмирон, Шелви, Лонгстафф (Уиллок, 81) — Сен-Максимен (Уилсон, 64), Жоэлинтон (Кэрролл, 90+8).

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп, Огбонна, Джонсон (Фредерикс, 90+5) — Соучек, Форнальс, Нобл (Бенрахма, 75) — Лингард (Лансини, 87), Боуэн.

Предупреждения: Шелви, Мерфи — Доусон

Удаление: Доусон, 36