Англия

Англичанин вряд ли когда-нибудь забудет эту историю.

Нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд рассказал об общении с главным тренером своего клуба Оле-Гуннаром Солскьяером.

Англичанин поделился тем, как наставник манкунианцев неоднократно рассказывал ему о своём триумфальном выходе на замену в финале Лиги чемпионов 1999 года с Баварией.

Норвежец появился на поле на 81-й минуте и забил победный гол в компенсированное время.

"Оле много раз рассказывал мне историю о своём выходе на замену в игре с Баварией. Я смотрел тот финал, так что никогда этого не забуду!

Оле всегда был готов выйти на замену, он говорил мне об этом. Об этом рассказывали ещё в молодёжной команде. Уверен, что до сих пор продолжают рассказывать", — сказал форвард "красных дьяволов".

Ранее Мейсон Гринвуд поделился эмоциями после продления контракта с Манчестер Юнайтед.