Англичанин вряд ли когда-нибудь забудет эту историю.
Оле-Гуннар Солскьяер (слева) и Мейсон Гринвуд, getty images
16 апреля 2021, 10:27
Нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд рассказал об общении с главным тренером своего клуба Оле-Гуннаром Солскьяером.
Англичанин поделился тем, как наставник манкунианцев неоднократно рассказывал ему о своём триумфальном выходе на замену в финале Лиги чемпионов 1999 года с Баварией.
Норвежец появился на поле на 81-й минуте и забил победный гол в компенсированное время.
"Оле много раз рассказывал мне историю о своём выходе на замену в игре с Баварией. Я смотрел тот финал, так что никогда этого не забуду!
Оле всегда был готов выйти на замену, он говорил мне об этом. Об этом рассказывали ещё в молодёжной команде. Уверен, что до сих пор продолжают рассказывать", — сказал форвард "красных дьяволов".
Ранее Мейсон Гринвуд поделился эмоциями после продления контракта с Манчестер Юнайтед.