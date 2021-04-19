Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги Арсенал на своем поле расписал мировую с Фулхэмом (1:1).

"Дачники" открыли счет в середине второго тайма усилиями Майи и гости были близки к победе, но на седьмой компенсированной минуте ко второму тайму Нкетиа сравнял цифры на табло.

Видео голов и обзор матча:

Арсенал — Фулхэм 1:1

Гол: Нкетиа, 90+7 - Майя, 59

Арсенал: Райан, Бельерин (Пепе, 68), Габриэл, Холдинг, Джака, Эль-Ненни (Парти, 68), Себальос, Смит-Роу, Сака, Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 70).

Фулхэм: Ареоля, Андерсен, Робинсон, Адарабиойо, Айна, Декордова-Рид, Замбо-Ангисса, Лукман (Рид, 69), Лемина, Кавалейру (Брайен, 84), Майя (Лофтус-Чик, 77).

Предупреждения: Андерсен, Декордова-Рид, Ареоля.