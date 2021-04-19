Англия

Португальский тренер прокомментировал свои планы на будущее.

Тоттенхэм решил прекратить сотрудничество с португальским тренером Жозе Моуриньо, но португалец заверил, что готов вновь приступать к работе.

"Вы меня знаете. Мне не нужен перерыв. Я всегда в футболе", — заявил бывший наставник "шпор".

Стоит отметить, что за 86 игр под руководством португальского наставника, лондонский клуб уступил в 23 матчах — наибольшее количество поражений, которое было у Моуриньо с одним клубом в его профессиональной тренерской карьере (Порту, Челси, Интер и Реал Мадрид).

Напомним, что ранее Жозе Моуриньо ответил на критику полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.