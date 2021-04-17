Англия

Португальскому наставнику пришлось отражать очередные критические стрелы в свой адрес.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал об образовавшемся конфликте между главным тренером Манчестер Юнайтед Оле-Гуннаром Солскьяером и наставником Тоттенхэма Жозе Моуриньо, после очного противостояния их команд в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги на поле "шпор".

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 1:3 Видео голов и обзор матча

Чуть позднее, к заочному обмену колкостями между специалистами присоединился и полузащитник "Красных дьяволов" Поль Погба, который заявил, что "Солскьяер никогда не пойдет против собственных игроков, в отличие от Моуриньо".

Реакция на данную реплику от португальского наставника последовала уже после игры его команды в гостях у Эвертона (2:2).

"Я хочу сказать только одно по этому поводу — мне плевать на то, что и где сказал Погба. Совершенно не интересует его мнение обо мне".

Напомним, что между игроком и тренером возник серьезный конфликт еще во времена работы Моуриньо в Манчестер Юнайтед, когда в сентябре 2018 года наставник оказался недоволен качеством работы своего подопечного, несмотря на относительно недавние победы в Кубке лиги и Лиге Европы УЕФА.

Тем временем, сам французский футболист, вместе со своей командой, ведет подготовку к домашней игре против Бернли 18 апреля, 18:00 по киевскому времени.