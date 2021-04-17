Тренер Тоттенхэма остался недоволен действиями арбитра в поединке против Эвертона.
Жозе Моуриньо, Getty Images
17 апреля 2021, 01:59
Жозе Моуриньо считает, что арбитр Майкл Оливер необоснованно назначил пенальти в ворота Тоттенхэма в матче 32-го тура чемпионата Англии против Эвертона.
"Не спрашивайте меня о судействе, я не хочу это комментировать, – сказал тренер Тоттенхэма после поединка. – Не заставляйте меня смеяться... Я не ищу оправданий, но с моим опытом могу оценивать некоторые решения. Но какой смысл спорить с арбитром, которому помогает система VAR".
Помимо потери двух очков, в матче против Эвертона Тоттенхэм потерял из-за травмы Харри Кейна.
После ничьей против Эвертона Тоттенхэм занимает 7-е место, на 5 очков отставая от зоны Лиги чемпионов. "Ириски" идут на 8-й позиции, уступая "шпорам" 1 очко.