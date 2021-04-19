Англия

Португальский тренер выступал против трансфера звездного футболиста.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо был против перехода Гарета Бэйла в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, идею подписания валлийца продавливал непосредственно президент клуба Дэниел Леви.

Примечательно, что информация об этом "всплыла" в день, когда Тоттенхэм прекратил сотрудничество с Жозе Моуриньо.

Тем не менее, португальский тренер уже успел заявить, что готов к новому вызову в ближайшее время и не нуждается в перерыве.