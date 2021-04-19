Англия

Наставник "красных" высказался о создании нового европейского турнира.

Анонс создания 12-ю европейскими топ-клубами Суперлиги, которая призвана заменить Лигу чемпионов, породил уйму обсуждений в информационном пространстве. В числе будущих участников нового турнира оказался и Ливерпуль, который стал одним из со-основателей вместе с Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэмом, Реалом, Барселоной, Атлетико, Ювентусом, Интером и Миланом.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп поделился мнение касательно данной новости и отреагировал на критику со стороны некоторых болельщиков "красных".

"Людям это не нравится. Я это понимаю. Не могу сказать больше ничего, так как мы не принимали участия в самом процессе. Игроки и я не знали о решении Ливерпуля присоединиться к Суперлиге. Мы вынуждены ждать дальнейшего развития событий".

"Я выступая за соревновательный аспект в футболе. Мне нравится, что Вест Хэм может сыграть в Лиге чемпионов. Я не хочу этого, ведь попасть туда — наша цель, но я рад, что у них есть шансы на это".

"Критика фанатов? Я кое-что слышал, но некоторые вещи мне действительно не нравятся. Ливерпуль — это гораздо больше, чем просто некоторые решения".

"Самая важная часть футбола — это болельщики и команда. Мы должны быть уверены, что между этими вещами нет никаких преград. Я слышал, что есть баннеры, но игроки не сделали ничего плохого. Мы должны держаться вместе", — заявил Клопп в комментарии Sky Sports.

Напомним, перед поединком 32-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля футболисты Лидс Юнайтед вышли в футболках с надписью "Заслужите" рядом с логотипом Лиги чемпионов и "Футбол для болельщиков".