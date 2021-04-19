"Павлины" отреагировали на создание Суперлиги.
фото getty images
19 апреля 2021, 22:32
Лидс в рамках поединка 32-го тура чемпионата Англии принимает на своем поле Ливерпуль.
Подопечные Марсело Бьелсы отреагировали на новость о создании Суперлиги футболками с надписью "Заслужите" рядом с логотипом Лиги чемпионов и "Футбол для болельщиков".
Отметим, что Ливерпуль находится в числе клубов, которые собираются участвовать в розыгрыше новообразованного турнира.
Напомним, что матч Лидс — Ливерпуль начался в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями можно у нас на сайте.