Англия

"Павлины" отреагировали на создание Суперлиги.

Лидс в рамках поединка 32-го тура чемпионата Англии принимает на своем поле Ливерпуль.

Подопечные Марсело Бьелсы отреагировали на новость о создании Суперлиги футболками с надписью "Заслужите" рядом с логотипом Лиги чемпионов и "Футбол для болельщиков".

Отметим, что Ливерпуль находится в числе клубов, которые собираются участвовать в розыгрыше новообразованного турнира.

Напомним, что матч Лидс — Ливерпуль начался в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями можно у нас на сайте.