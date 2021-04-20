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Лидс - Ливерпуль, getty images
20 апреля 2021, 01:27
Ливерпуль в рамках поединка 32-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Лидс Юнайтед и сыграл вничью со счетом 1:1.
Подопечные Юргена Клоппа открыли счет благодаря точному удару Садио Мане, но Льоренте восстановил паритет.
Обзор матча:
Лидс — Ливерпуль 1:1
Голы: Льоренте, 87 — Мане, 31
Лидс: Меслие — Льоренте, Стрейк, Эйлинг, Даллас — Филлипс, Харрисон, Алиоски (Клих, 79), Элдер Кошта (Поведа, 67) — Бэмфорд, Робертс (Эрнандес, 86).
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Кабак, Фабиньо, Робертсон - Тиаго Алькантара, Вейналдум — Мане (Салах, 71), Милнер, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 81) — Фирмино.
Предупреждения: Даллас, Алиоски — Фирмино