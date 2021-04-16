Англия

Уругваец может вернуться на Энфилд.

Ливерпуль намерен усилить линию атаки по окончании сезона.

Как сообщает Goal, летом мерсисайдцы собираются подписать нападающего Атлетико Луиса Суареса.

Отмечается, что уругвайцем "красные" хотят заменить форварда Мохамеда Салаха.

Напомним, что Суарес уже выступал за Ливерпуль с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне нападающий Атлетико забил 19 мячей и отдал 2 голевых паса в 32 встрече.

Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Атлетико нацелился на форварда Ривер Плейт Аресо.