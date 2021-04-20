Англия

Райан Мейсон нанял пост исполняющего обязанности наставника "шпор".

Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о назначении Райана Мейсона на пост исполняющего обязанности главного тренера первой команды.

29-летний специалист стал временным сменщиком Жозе Моуриньо, который вчера, 19 апреля, был отправлен в оставку.

Райан Мейсон будет руководить Тоттенхэмом до конца текущего сезона, а помогать ему будут Крис Пауэл, Найджел Гиббс, Ледли Кинг и Михел Ворм.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм рассматривает вариант с назначением Маурицио Сарри.