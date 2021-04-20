Англия

Итальянский специалист может возглавить "шпор" со следующего сезона.

Тоттенхэм связался с агентом Маурицио Сарри Фали Рамадани после того, как вчера было объявлено, что Жозе Моуриньо покинул должность главного тренер "шпор". Об этом сообщает Football-Italia.

В настоящее время Сарри имеет контракт с Ювентусом до лета 2022 года, но "старая синьора" может расторгнуть соглашение на год раньше, выплатив 2,5 миллиона евро до конца апреля. Маурицио покинул Ювентус в августе прошлого года.

По информации источника, руководство "шпор" предлагает Сарри кресло наставника лондонской команды со следующего сезона.

Также отмечается, что ряд клубов Серии А также ведет переговоры с тосканским тренером, в том числе Рома, которая является предпочтительным вариантом для Сарри.