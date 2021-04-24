Англия

Болельщики устроили акцию возле стадиона.

Болельщики лондонского Арсенала перед домашним матчем с Эвертоном устроили акцию протеста против владельца клуба Стэна Кронке.

Фанаты массово столпились у стадиона и кричали речевки в адрес бизнесмена. В основном звучала одна фраза: "Кронке, убирайся".

Напомним, Кронке помимо Арсенала также владеет Колорадо Рэпидз из МЛС, баскетбольным клубом Денвер Наггедс, хоккейной командой Колорадо Эвеланш и другой недвижимостью.

К слову, Арсенал впервые за 25 лет на домашнем поле уступил Эвертону в "матче за шесть очков".