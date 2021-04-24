Англия

Специалист разочарован поражению от "ирисок".

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал поражение в матче АПЛ от Эвертона со счетом 0:1.

"Арсенал играл намного лучше соперника. Наша команда контролировала игру, у нас были отличные моменты, чтобы забить мяч. Все видели, что Арсенал заработал чистый пенальти. Арбитр, по непонятным причинам его отменил, а затем мы забили сами себе.

Подобное случается второй раз за две недели. Мы второй раз не зарабатываем очевидный 11-метровый удар. Эти люди судят непонятно".

"Перед тем, как что-то оценивать, я просматриваю кадры 20 раз, но не понимаю. Да, ошибки – это часть футбола. Сегодняшнюю игру определил мяч в свои ворота.

Мы не создали достаточно против хорошо организованной команды, нам не хватало ясности в последней трети. Я не хочу использовать какие-либо отговорки, понимаю недовольство наших фанатов", — цитирует специалиста ВВС.

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