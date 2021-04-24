Англия

Форвард был шокирован подобным решением руководства клуба.

Во многом сенсационное, но достаточно ожидаемое увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера лондонского Тоттенхэма для многих небезразличных к судьбе "шпор" стало главными событием прошедшей недели.

Позднее, оказалось, что даже футболисты столичной команды не ожидали подобного развития событий. В частности, капитан команды — нападающий Харри Кейн — в интервью журналистами ресурсу Sky Sports сообщил, что узнал об окончательно судьбе наставника своего клуба лишь за несколько минут до фактического объявления.

"Скрывать не стану, я был удивлен. Я только приехал в то утро на базу и, вероятно, узнал за пять-десять минут до того, как об этом объявили широкой публике.

Конечно, у нас сейчас большое внимание уделяется финалу Кубка лиги против Манчестер Сити и подготовке к нему. Но, послушайте, это — футбол. При мне из клуба уже уволили несколько менеджеров.

Как игрок, я не думаю, что вы в принципе можете ожидать, что босса уволят. Однако, это тоже часть игры, и вы должны с этим справиться.

У меня были прекрасные отношения с Жозе, и я желаю ему всего наилучшего на его следующем месте работы. Он прекрасно знает, как и все мы, что футбол может быть жестоким, поэтому просто должен смотреть в будущее.

У нас есть большой финал, к которому нужно подготовиться, и мы с нетерпением ждем этого. Райан Мэйсон в дебютной игре на посту главного тренера был великолепен. Для него это, очевидно, было необычно, что-то вроде американских горок.

Я думаю, что он справился хорошо. Его дебютная победа над Саутгемптоном во главе команды имела огромное значение. Мы с ним хорошие товарищи, и знаем друг друга очень давно. На поле и за его пределами мы очень близки.

Я очень рад, что у него будет такая возможность получить опыт управления одним из лучших клубов мира.

Надеюсь, мы сможем попытаться выиграть в воскресенье и вместе пережить поистине особенный момент", — подытожил английский бомбардир.

Напомним, что матч Манчестер Сити — Тоттенхэм состоится 25 апреля, начало в 18:30 по киевскому времени.