Англия

Наставник "красных" остался недоволен игрой своей команды в очередном матче АПЛ.

Тридцать третий тур английской Премьер-лиги ознаменовался для Ливерпуля очередной потерей очков на Энфилде в текущем сезоне. Действующие чемпионы страны играли на протяжении всего матча против Ньюкасла с позиции силы, однако пропустили выпад от соперников уже в компенсированное время (1:1).

Ливерпуль — Ньюкасл 1:1 Видео голов и обзор матча

В послематчевом интервью BT Sport главный тренер "красных" Юрген Клопп попытался отыскать причины потери важных очков со стороны его команды.

"Мы забили прекрасный быстрый гол, но не смогли довести игру до конца. Слишком мало боролись.

Прекрасно осознавая опасность контратак соперников, мы должны были удержать у себя мяч в концовке. Однако, мы этого не сделали и дали Ньюкаслу прекрасный шанс для того, чтобы отыграться. Они забили даже не один, а два гола в наши ворота, но Уилсону немного не повезло с фиксацией игры рукой. Все могло закончиться и вовсе плачевно. Принять подобное очень сложно.

Какие причины такого результата? Я не знаю. Мы ведем слишком мало борьбы за мяч. Необходимо сохранять доминирующую позицию в игре, а мы так просто расстаемся с владением в концовке. У нас было 70% владения, а должны были быть все 80%. Также, было много моментов, но мы ужасно их реализовывали. Из этих вещей и сложилась итоговая картина.

Это в чем-то похоже на поражение. Ньюкасл шел к этому результату — они преуспели, а для нас это стало очередной потерей. Если вы чего-то заслуживаете, но должны забирать причитающееся. Я не увидел, что мы сегодня заслужили места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Вот мы и остались с пустыми руками. Пока что.

Есть еще пять матчей до конца сезона, поэтому все еще возможно. Имеем немного времени на отдых до игры против Манчестер Юнайтед. Не сможем обыграть их — нечего думать о Лиге чемпионов", — подытожил немецкий специалист.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль состоится 2 мая.