Англия

Египтянин установил рекорд мерсисайдского клуба.

Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах открыл счет в матче АПЛ с Ньюкаслом (1:0 к 45-й минуте).

Это гол стал для египтянина 20 в текущем розыгрыше Премьер-лиги. У лидирующего в списке бомбардиров турнира Харри Кейна на 1 забитый мяч больше.

По информации источника, Салах стал первым игроком в истории мерсисайдского клуба, сумевшим забить 20 и более голов в трех сезонах АПЛ. В сезоне-2017/18 28-летний нападающий нанес 32 результативных удара, в сезоне-2018/19 – 22.

Ранее лучшим результатом для игроков Ливерпуля было два сезона с 20+ голами в АПЛ – это удалось Робби Фаулеру и Луису Суаресу.

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