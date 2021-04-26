Англия

На счету испанского специалиста 30 титулов за 12 лет работы.

Вчера, 25 апреля, Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм (1:0) и завоевал Кубок английской лиги.

Таким образом, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола завоевал свой 30-й трофей в тренерской карьере за 12 лет работы.

По информации Diario Diez, Гвардиола поднялся на третье место в списке самых титулованных тренеров, обогнав экс-тренера киевского Динамо Валерия Лобановского, на счету которого 29 титулов за 42 года работы.

При этом у Лобановского не учитывались три Кубка чемпионов Содружества, завоеванных с киевским Динамо.

Лидирует в этом списке бывший наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон — 49 титулов. На втором месте разместился нынешний главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу — 34 титула.

Ранее сообщалось, что для украинского универсала Александра Зинченко, этот трофей стал восьмым в карьере.