Англия

Украинский футболист продолжает собираться награды.

В рамках финала Кубка английской Лиги Манчестер Сити сумел обыграть Тоттенхэм со счетом 1:0 и завоевать трофей.

Данный титул стал для Александра Зинченко уже восьмым в профессиональной карьере футболиста.

Ранее украинский футболист трижды побеждал в Кубке английской лиги, брал два чемпионата Англии, Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Отметим, что Зинченко также с большой долей вероятности станет обладателем еще одного звания чемпиона Англии, учитывая, что Манчестер Сити имеют солидный гандикап перед соперниками.