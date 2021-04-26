Украинский футболист продолжает собираться награды.
Александр Зинченко, getty images
26 апреля 2021, 01:33
В рамках финала Кубка английской Лиги Манчестер Сити сумел обыграть Тоттенхэм со счетом 1:0 и завоевать трофей.
Данный титул стал для Александра Зинченко уже восьмым в профессиональной карьере футболиста.
Ранее украинский футболист трижды побеждал в Кубке английской лиги, брал два чемпионата Англии, Кубок Англии и Суперкубок Англии.
Отметим, что Зинченко также с большой долей вероятности станет обладателем еще одного звания чемпиона Англии, учитывая, что Манчестер Сити имеют солидный гандикап перед соперниками.