Англия

Испанский специалист ответил на вопросы журналистов после победы в кубковом поединке.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал выбор состава на финальный матч Кубка английской лиги против Тоттенхэма, по итогу которого "горожане" добыли первый трофей в сезоне.

"Футболисты, оставшиеся на скамейке запасных также были готовы сыграть. Зинченко проводит отличный сезон.

Играя в финале, я в первую очередь думаю о тех, кто останется на скамейке запасных, но при этом я не должен врать себе. В этом матче команда была готова сыграть в таком составе.

Сейчас мы планируем отдохнуть и готовиться к полуфиналу против ПСЖ. После нам предстоит две выездных встречи, чтобы попытаться стать чемпионами главного турнира сезона — Премьер Лиги", – приводит слова наставника "горожан" HaytersTV.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера Тоттенхэма Райан Мейсон высказался о Манчестер Сити.