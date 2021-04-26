Англия

Нападающий Челси может сменить клубную прописку.

Тэмми Абрахам может покинуть лондонский Челси в ближайшее трансферное окно. Нападающий рассматривает такой вариант, в том числе, из-за того, что клуб ищет форварда.

Как сообщает Football Insider, на английского футболиста претендует другой представитель АПЛ — Вулверхэмптон.

В текущем сезоне Тэмми Абрахам провел в футболке "синих" 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 12 мячей и отдать 6 результативных передач.

Напомним, что на футболиста также претендует еще один клуб из чемпионата Англии — Лестер.