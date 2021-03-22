Англия

Форвард лондонского клуба вряд ли вскоре вернется в основу команды.

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился подробностями о состоянии форварда "синих" Тэмми Абрахама, который пропустил несколько матчей из-за травмы голеностопа.

"Он покинул тренировку спустя 5 минут, после разминки. Он не мог выйти на поле в матче с Шеффилд Юнайтед. Его беспокоит та же травма.

Думаю, ему стоит сначала выходить на замену и сохранять рвение, чтобы показывать свой уровень на тренировках. Сейчас не стоит переживать о его месте в стартовом составе.

К сожалению, он выбыл на большое количество игр, и это абсолютно не его вина", — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что Абрахам может покинуть Челси из-за интереса клуба к Холанду.

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