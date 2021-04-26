Англия

Полузащитник готов к новому вызову.

Джердан Шакири собирается покинуть Ливерпуль в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Football Insider.

Швейцарский полузащитник не против вернуться в итальянский чемпионат, где он уже выступал за Интер.

Джердан Шакири в этом сезоне провел 21 поединок на клубном уровне, в которых отметился голом и четырьмя ассистами.

Напомним, что в январе Шакири сделал два ассиста за две минуты после выхода на замену в матче с Астон Виллой.