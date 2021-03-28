ЧМ-2022. Отбор
Завершились последние поединки второго тура отбора на ЧМ-2022.
Болгария - Италия. фото Федерация футбола Италии
28 марта 2021, 23:54
Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года, который пройдет в Катаре, сборная Болгарии принимала на своем поле Италию.
Подопечные Роберто Манчини, будучи явным фаворитами данного противостояния, сумели одержать над болгарами победу со счетом 2:0.
В первом тайме Андреа Белотти успешно реализовал пенальти, а уже на 83-й минуте Мануэль Локателли установил итоговый счет встречи.
Болгария — Италия 0:2
Голы: Белотти, 42, Локателли, 83
Болгария: Илиев, Сисиньо (Карагарен, 46), Антов, Божиков, Цветанов, Димов, Витанов (Райнов, 88), Чочев, Костадинов (Малинов, 63), Галабинов, Делев (Илиев, 78).
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 68), Спинаццола, Ачерби, Сенси (Локателли, 68), Барелла, Инсинье, Верратти (Пессина, 88), Кьеза (Бернардески, 76), Белотти (Иммобиле, 75).
Предупреждения: Костадинов, Вутов, Божиков — Локателли, Бернардески
Поединок Швейцарии и Литвы, старт которого задержали примерно на 15 минут из-за проблем с сеткой ворот, не порадовал любителей футбола своей результативностью.
Победителя данного противостояния определил единственный гол Шакири на 2-й минуте встречи, который и принес в копилку швейцарцев три очка.
Швейцария — Литва 1:0
Гол: Шакири, 2
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Видмер (Фернандеш, 65), Родригес, Шакири (Мехмеди, 80), Варгас (Цубер, 80), Фройлер (Закария, 66), Джака, Сеферович, Эмболо (Гавранович, 66).
Литва: Шведкаускас, Бенета, Вайткунас, Гашпуйтис, Шимкус, Сливка (Элешюс, 75), Дапкус, Ласицкас (Лаукжямис, 58), Черных (Петравичюс, 81), Миколюнас, Новиковас.
Предупреждение: Черных.