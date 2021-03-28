ЧМ-2022. Отбор

Завершились последние поединки второго тура отбора на ЧМ-2022.

Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года, который пройдет в Катаре, сборная Болгарии принимала на своем поле Италию.

Подопечные Роберто Манчини, будучи явным фаворитами данного противостояния, сумели одержать над болгарами победу со счетом 2:0.

В первом тайме Андреа Белотти успешно реализовал пенальти, а уже на 83-й минуте Мануэль Локателли установил итоговый счет встречи.

Болгария — Италия 0:2

Голы: Белотти, 42, Локателли, 83

Болгария: Илиев, Сисиньо (Карагарен, 46), Антов, Божиков, Цветанов, Димов, Витанов (Райнов, 88), Чочев, Костадинов (Малинов, 63), Галабинов, Делев (Илиев, 78).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 68), Спинаццола, Ачерби, Сенси (Локателли, 68), Барелла, Инсинье, Верратти (Пессина, 88), Кьеза (Бернардески, 76), Белотти (Иммобиле, 75).

Предупреждения: Костадинов, Вутов, Божиков — Локателли, Бернардески