Англия

"Ириски" хотят сохранить колумбийского полузащитника.

Эвертон собирается предложить Хамесу Родригесу новый контракт в ближайшее время, сообщает издание Marca.

В английском клубе очень ценят полузащитника, который пополнил состав команды летом прошлого года, и рассчитывают на него в будущем.

Текущее соглашение колумбийского футболиста с Эвертоном действительно до лета 2022-го года.

В этом сезоне Хамес Родригес провел 25 поединков на клубном уровне, в которых отметился шестью голами и девятью ассистами.

Напомним, что колумбийский полузащитник мог перейти в Атлетико, но его туда не отпустил Реал.