"Ириски" хотят сохранить колумбийского полузащитника.
Хамес Родригес, getty images
27 апреля 2021, 01:54
Эвертон собирается предложить Хамесу Родригесу новый контракт в ближайшее время, сообщает издание Marca.
В английском клубе очень ценят полузащитника, который пополнил состав команды летом прошлого года, и рассчитывают на него в будущем.
Текущее соглашение колумбийского футболиста с Эвертоном действительно до лета 2022-го года.
В этом сезоне Хамес Родригес провел 25 поединков на клубном уровне, в которых отметился шестью голами и девятью ассистами.
Напомним, что колумбийский полузащитник мог перейти в Атлетико, но его туда не отпустил Реал.