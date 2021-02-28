Футболисты так и не оказались в Украине.
ЕВГЕНИЙ КРАСНИКОВ, METALIST.UA
28 февраля 2021, 12:47
Бывший спортивный директор харьковского Металлиста Евгений Красников рассказал, кого из звездных футболистов в свое время мог подписать клуб.
"Следили за Хамесом Родригесом. Он в Банфилде с Майданой играл. За него Банфилд тогда попросил семь миллионов, а у нас таких денег не было.
Близок к переходу в Металлист был Фалькао. Но он однозначно сказал, что ни в Россию ни в Украину не поедет".
"Перед началом чемпионата смотрели за Аргентиной. Уракан тогда вылетал, а там играл Хавьер Пасторе. Предложили ему перейти, но он выбрал Палермо, без шансов. Молодой был, обыгрывал всех. Палермо хорошо работало на рынке. Кавани подписали.
Лаутаро Мартинес. Мне говорили, что он — новый Батистута. На следующий день сказали, что Интер готов отдать за него 30 миллионов. Тогда мы сделали свой коллектив, работали, никому не подражали, никого не копировали. Все было нормально", — сказал Красников в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.