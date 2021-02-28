Украина

Футболисты так и не оказались в Украине.

Бывший спортивный директор харьковского Металлиста Евгений Красников рассказал, кого из звездных футболистов в свое время мог подписать клуб.

"Следили за Хамесом Родригесом. Он в Банфилде с Майданой играл. За него Банфилд тогда попросил семь миллионов, а у нас таких денег не было.

Близок к переходу в Металлист был Фалькао. Но он однозначно сказал, что ни в Россию ни в Украину не поедет".

"Перед началом чемпионата смотрели за Аргентиной. Уракан тогда вылетал, а там играл Хавьер Пасторе. Предложили ему перейти, но он выбрал Палермо, без шансов. Молодой был, обыгрывал всех. Палермо хорошо работало на рынке. Кавани подписали.

Лаутаро Мартинес. Мне говорили, что он — новый Батистута. На следующий день сказали, что Интер готов отдать за него 30 миллионов. Тогда мы сделали свой коллектив, работали, никому не подражали, никого не копировали. Все было нормально", — сказал Красников в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.