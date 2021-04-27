Англия

Мерсисайдцы готовятся к ближайшему трансферному окну.

Мохаммед Салах может покинуть Ливерпуль в ближайшее трансферное окно, а потому английский клуб определился с заменой.

Как сообщает Daily Mail, мерсисайдцы обратили свое внимание на Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии.

В текущем сезоне Санчо провел за Боруссии 31 матч во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач.

Напомним, что ПСЖ рассматривает вариант подписания Санчо в случае ухода Мбаппе.