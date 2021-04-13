Франция

Парижский клуб может усилиться хавбеком "шмелей".

ПСЖ рассматривает варианты замены форварда клуба Килиана Мбаппе в случае его ухода из команды в ближайшее трансферное окно.

По информации The Athletic, парижский гранд попробует подписать 21-летнего вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, если французский нападающий откажется от продления контракта с клубом.

Отмечается, что дортмундский клуб готов обсуждать продажу Санчо будущим летом.

Англичанин защищает цвета немецкого клуба после перехода из Манчестер Сити в августе 2017 года за 7,8 миллионов евро.

В текущем сезоне Санчо провел за Боруссии 31 матч во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач.

Текущее соглашение полузащитника рассчитано до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.