Англия

Семья бизнесмена не намерена продавать даже долю клуба.

Владельцы лондонского Арсенала семья Кронке сделала заявление, в котором ясно дали понять, что не собираются продавать клуб.

"В последние дни стали появляться слухи в СМИ о возможном приобретении футбольного клуба Арсенал.

Заверяем всех, что мы по-прежнему на сто процентов привержены Арсеналу и не продадим ни доли в клубе. Более того, мы не получали никаких предложений и не будем рассматривать их в случае получения.

Наши видения и намерения заключаются в том, чтобы Арсенал побеждал на крупнейших турнира, и мы по-прежнему сосредоточены на повышении нашей конкурентоспособности на поле для достижения этой цели", — цитирует заявление семьи Кронке Sky Sports.

Отметим, фанаты "канониров" были очень недовольны вступлением клуба в Суперлигу и устроили акцию протеста, лозунг которой звучал: "Кронке, убирайся".

Ранее сообщалось, что основатель Spotify с тремя легендами "канониров" готовит предложение о покупке Арсенала.