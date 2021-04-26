Англия

Шведский миллиардер с детства болеет за лондонский клуб.

Лондонский Арсенал в ближайшее время может сменить владельцев.

Основатель интернет сервиса потокового аудио Spotify Даниэль Эк готовится оформить предложение о покупке Арсенала нынешнему владельцу "канониров" Стэну Кронке.

Сообщается, что миллиардер объединился с тремя легендами лондонского клуба Тьерри Анри, Деннисом Бергкампом и Патриком Виейра.

В случае, если Эк добьется успеха, экс-футболисты "канониров", вероятно, войдут в обновленное руководство клуба. Отмечается, что их знания о клубе и фанатская база могут помочь проекту.

По данным Forbes, состояние Эка составляет 3,4 миллиарда фунтов стерлингов, а его сервис потоковой передачи музыки Spotify оценивается в 51,9 миллиарда фунтов стерлингов. Сам швед с детства является фанатом Арсенала.

В сообщении, опубликованном в Twitter, Эк сказал: "Сколько себя помню, в детстве я болел за Aрсенал. Если Кронке захочет продать Арсенал, я буду счастлив вступить в борьбу за него".

Сын Кронке Джош, который является директором Арсенала, на прошлой неделе заявил, что клуб не продается, однако новости об участии Анри, Бергкампа и Виейра должны заставить его выслушать любое предложение Эка.

Ранее сообщалось, что фанаты Арсенала призвали Кронке уйти из клуба.