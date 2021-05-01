Англия

"Горожане" отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Манчестер Сити в рамках поединка 34-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Кристал Пэлас. Хосеп Гвардиола решил доверить место в стартовом составе Менди, тогда как Александр Зинченко остался в запасе.

Манчестер Сити, как и ожидалось, забрал мяч под свой контроль с первых минут встречи, пытаясь создать опасный момент для взятия ворот, однако "орлы" довольно здорово оборонялись, играя компактно. Первый действительно опасный эпизод возник, когда Стерлинг получил мяч в убойной позиции в чужой штрафной, но затянул с ударом.

Подопечные Ходжсона ответили несколько позже, когда Бентеке пробивал после разворота в чужой штрафной с близкой дистанции, но Эдерсон выручил свою команду. Манчестер Сити вскоре смог поразить ворота соперника благодаря точному удару Жезуса, но арбитр зафиксировал положение "вне игры".

До конца первой половины игры команды больше не отметились опасными моментами, а потому отправились отдыхать при "сухом" счете на табло. Уже во втором тайме подопечные Гвардиолы все-таки добились своего. Агуэро получил мяч в чужой штрафной после паса Менди и вколотил игровой снаряд под перекладину. 0:1.

Не успел Кристал Пэлас прийти в себя, как Торрес среагировал на отскок мяча около чужой штрафной и пробил — Гуаита не смог среагировать. 0:2. После этого стало понятно, что "орлы" вряд ли смогут на что-то рассчитывать. "Горожане" позже могли забить еще раз, но Гуаита чудом головой отразил удар Лапорта в упор.

Манчестер Сити довел поединок до логического завершения, а финальный свисток зафиксировал уверенную победу гостей, которая практически гарантировала им чемпионство. Александр Зинченко появился на поле в середине второго тайма на позиции центрального полузащитника, но ничем интересным не запомнился.

Кристал Пэлас — Манчестер Сити 0:2

Голы: Агуэро, 57, Торрес, 59

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Куяте, Данн, Митчелл — Таунсенд (Айю, 83), Ридевалд (Шлупп, 59), Миливоевич, Эзе — Заа, Бентеке (Матета, 67)

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Лапорт, Аке, Менди — Фернандиньо (Зинченко, 67), Родри — Стерлинг, Агуэро, Торрес — Жезус

Предупреждения: Миливоевич, Куяте