Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вест Бромвич — Вулверхэмптон, Getty Images
04 мая 2021, 08:56
В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Вест Бромвич принимал на своем поле Вулверхэмптон.
Команды обменялись забитыми мячами, однако выявить сильнейшего им в итоге не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат.
Видео голов и обзор матча:
Вест Бромвич — Вулверхэмптон 1:1
Голы: Дианье, 62 — Фабио Силва, 45+2
Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Таунсенд, Аджайи, Бартли, Мэйтленд-Найлз (Робинсон, 78) — Матеус Перейра, Галлахер, О`Ши (Филлипс, 33), Йокушлу — Дианье.
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Семеду, Коуди, Саисс, Аит-Нури (Килмен, 82) - Невеш, Отасоуи (Поденсе, 71), Витинья (Гиббс-Уайт, 80), Дендонкер, Траоре — Фабиу Силва.
Предупреждения: Мэйтленд-Найлз, Ферлонг