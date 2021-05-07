Англия

"Канониры" не сыграют в главном еврокубковом турнире.

Арсенал уступил Вильярреалу по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Лиги Европы и выбыл из турнира.

Таким образом, "канониры" не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов уже пятый сезон кряду.

В чемпионате Англии Арсенал идет на девятой строчке турнирной таблицы с 49 набранными баллами, отставая от Эвертона, который сыграл на матч меньше, на три балла.

Ввиду этого, все идет к тому, что подопечные Микеля Артеты останутся без еврокубков в следующем сезоне.