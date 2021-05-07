"Канониры" не сыграют в главном еврокубковом турнире.
Эктор Бельерин, getty images
07 мая 2021, 00:40
Арсенал уступил Вильярреалу по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Лиги Европы и выбыл из турнира.
Таким образом, "канониры" не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов уже пятый сезон кряду.
В чемпионате Англии Арсенал идет на девятой строчке турнирной таблицы с 49 набранными баллами, отставая от Эвертона, который сыграл на матч меньше, на три балла.
Ввиду этого, все идет к тому, что подопечные Микеля Артеты останутся без еврокубков в следующем сезоне.