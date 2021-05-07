Англия

Финалисты Лиги чемпионов сойдутся в поединке Премьер-лиги.

В 35-м туре чемпионата Англии Челси постарается подкрепить свои амбиции на сохранение места в Топ-4 турнирной таблицы АПЛ успешным выездом в гости к Манчестер Сити.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Манчестер Сити — Челси будет доступна на Football.ua. В прямом эфире встречу покажет телеканал Setanta Sports.

Матч состоится в субботу, 8 мая, в Манчестере на Этихад Стэдиум. Начало в 19:30 по киевскому времени.

В каком состоянии команды подходят к очному противостоянию?

После 34-х туров Манчестер Сити в статусе чемпиона занимает первой место в турнирной таблице, выиграв в двух последних турах после конфуза в поединке с Лидсом (1:2).

Беспроигрышная серия Челси в АПЛ составляет 4 матча (3 победы и 1 ничья). Команда занимает 4-е место, отставая на 2 очка от Лестера и на 3 пункта опережая Вест Хэм.

И, конечно, не забываем, что оба соперника пребывают в приподнятом настроении после того, как Манчестер Сити прошел в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ, а Челси — Реал, и теперь их ждет поединок за главный трофей европейского клубного футбола.