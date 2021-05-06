Англия

Лондонский клуб отметился необычным достижением.

Челси обыграл Реал и вышел в финал Лиги чемпионов.

По информации источника, "синие" все три раза в истории выходили в финал Лиги чемпионов после того, как меняли тренера по ходу сезона.

На сегодняшний день лондонский клуб вывел в финальную стадию Томас Тухель, сменивший на данном посту Фрэнка Лампарда.

В прошлый раз, в 2012-м году Челси вышел в финал турнира после того, как Андре Виллаш-Боаш уступил место Роберто Ди Маттео, а в 2008-м Авраам Грант сменил Жозе Моуриньо.