Поляк может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
Роберт Левандовски, getty images
07 мая 2021, 12:54
Форвард Баварии Роберт Левандовски попал в сферу интересов двух клубов АПЛ.
По информации источника, на 32-летнего поляка нацелились Челси и Манчестер Сити. Отмечается, что мюнхенский клуб готов начать переговоры по нападающему, а оба английских гранда предложат за игрока не менее 60 миллионов евро.
Сам Левандовски все еще не принял решение о продлении контракта с Баварией.
Текущее соглашение поляка с мюнхенцами рассчитано до лета 2023-го года.
В этом сезоне форвард забил 36 голов в 26 матчах Бундеслили.
Ранее уже сообщалось, что Левандовски может перейти в АПЛ, если агент не договорится с Баварией о новом контракте.