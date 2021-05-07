Англия

Поляк может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Форвард Баварии Роберт Левандовски попал в сферу интересов двух клубов АПЛ.

По информации источника, на 32-летнего поляка нацелились Челси и Манчестер Сити. Отмечается, что мюнхенский клуб готов начать переговоры по нападающему, а оба английских гранда предложат за игрока не менее 60 миллионов евро.

Сам Левандовски все еще не принял решение о продлении контракта с Баварией.

Текущее соглашение поляка с мюнхенцами рассчитано до лета 2023-го года.

В этом сезоне форвард забил 36 голов в 26 матчах Бундеслили.

Ранее уже сообщалось, что Левандовски может перейти в АПЛ, если агент не договорится с Баварией о новом контракте.