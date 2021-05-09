Англия

Форвард Манчестер Сити не воспользовался предоставленным ему доверием тренерского штаба.

В центральном матче 35-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити не сумел на поле Этихад Стэдиум обыграть лондонский Челси, несмотря на забитый мяч перед уходом на перерыв. "Синие" перевернули ход поединка во втором тайме, в результате чего оформили два ответных гола, которые обеспечили им вторую победу над "горожанами" в текущем сезоне (2:1).

Манчестер Сити — Челси 1:2 Видео голов и обзор матча

Одним из неудачников отчетного поединка стал нападающий "небесно-голубых" Серхио Агуэро, который в эпизоде с голом его команды был на грани конфуза, не сумев отправить мяч в пустые ворота, после передачи Габриэля Жезуса. При этом, уже через несколько минут бразилец заработал пенальти для аргентинца, но форвард против Паненко точно по центру ворот, подарив мяч Эдуару Менди.

Подобный стиль исполнения стал причиной для справедливого гнева со стороны фанатской общественности, поэтом Агуэро пришлось оперативно оставить обращение к поклонникам в своих социальных сетях уже по завершению матча.

"Не могу не извиниться перед товарищами по команде, тренерским штабом и болельщиками за сегодняшний пенальти. Это было плохое решение, и я беру на себя всю полноту ответственности", — оставил сообщение в социальной сети Twitter футболист.

Напомним, что в результате этого поражения Манчестер Сити упустил прекрасную возможность на родной арене досрочно стать чемпионом страны, поэтому поедет наверстывать утраченное в Ньюкасл.

Стоит также отметить, что Агуэро уже объявил об уходе из клуба по завершению текущего сезона.