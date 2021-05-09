Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка чемпионата Англии.
Ливерпуль - Саутгемптон, Getty Images
09 мая 2021, 08:26
В поединке 35-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле уверенно разобрался с приехавшим в гости Саутгемптоном (2:0).
Победу команде Юргена Клоппа принесли забитые мячи в исполнении двух полузащитников — Садио Мане и Тиаго Алькантары.
Обзор матча:
Ливерпуль – Саутгемптон 2:0
Голы: Мане, 31, Алькантара, 90.
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Р. Уильямс, Робертсон – Алькантара, Фабиньо, Вейналдум – Салах (Окслейд-Чемберлен, 87), Жота (Фирмино, 79), Мане (Джонс, 90+3).
Саутгемптон: Форстер – Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Стивенс – Уолкотт (Диалло, 66), Уорд-Проуз, Армстронг, Телла (Обафеми, 66) – Че Адамс (Дженепо, 79), Редмонд.
Предупреждение: Редмонд.