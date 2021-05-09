Англия

Наставник лондонского клуба надеется на финансовую поддержку от владельцев клуба в грядущей трансферной кампании.

Лондонский Арсенал проводит очередной неубедительный сезон в своей новейшей истории, закономерным результатом чего в недавнем прошлом стало продление серии розыгрышей Лиги чемпионов УЕФА без участия в них "канониров", а также первый с 2016-го года факт отсутствия команды во всех возможных кубковых финалах в сезоне.

Однако, у коллектива Микеля Артеты еще остаются призрачные шансы на исправление ситуации в турнирной таблице АПЛ, однако для этого Арсеналу необходимо исключительно побеждать во всех оставшихся матчах до конца сезона: против Вест Бромвича, Челси, Кристал Пэлас и Брайтона.

Домашнее противостояние против "мешков" предстоит "канонирам" провести на своем поле в рамках 35-го тура, а накануне поединка испанский главный тренер лондонского клуба пообщался с журналистами о будущем своей команды.

"Кадровую обойму Арсенала необходимо менять. В декабре мы провели ряд трансферов, чего не происходило с клубом годами, но это лишь подчеркивает ту проблемную ситуацию, в которой мы находились. Надо начинать работать в этом направлении, а владельцы поддержат нас в этом начинании.

В этом сезоне мы работали над тем, чтобы закладывать фундамент для нашего дальнейшего развития, поэтому со следующего футбольного года будем переходить все к новым и новым этапам. Я по-прежнему уверен в том, что смогу управлять процессами внутри команды, несмотря на критику со всех сторон.

Все видели, что происходило с клубом в последние 18 месяцев, но мы наблюдали за всеми процессами непосредственно изнутри. Мы сумели наладить нормальное взаимодействие между игроками не только на футбольном поле. Если честно, до сих пор не верю в то, что нам это удалось", — подытожил испанец.

На прямой вопрос одного из журналистов о готовности руководства клуба поддерживать в финансовом плане проект развития команды Артета утвердительно кивнул.

В данном контексте стоит отметить тот факт, что в марте текущего года "канониры" объявили об убытках 2020-й год в размере 47,8 млн фунтов стерлингов, сделав акцент на том, что в ближайшем будущем клубу предстоит готовиться к более крупным отрицательным показателям.

Матч Арсенал — Вест Бромвич состоится 9 мая, начало в 21:00 по киевскому времени.